MSCI於今日凌晨公布最新一季的指數調整方案，根據MSCI的說明，本次A股的成分股新增萬泰生物等11檔，無刪除，MSCI中國A股指數成分股總數增加至492檔。本次調整並未出現大的變化和擴容，對於資金整體層面影響較小，但對新增刪除個股影響較大。

MSCI自2019年二月底宣佈增加中國A股在MSCI系列指數中的權重起，逐步將中國A股的納入因子從初始的2.5％增加至20％，並陸續納入創業板及科創板在內的個股，A股權重也隨著不斷提高。本次A股權重也再獲上調。

近期中國境內新冠疫情又再度升溫，多個省分均傳出疫情，使原本就受到天災及一系列政策風向轉變影響的中國股市更加波瀾，短線股市大幅上漲的機會較受限。

法人表示，長期而言，中國政府持續推動國產科技產業，預料科技創新將成為經濟發展的主要驅動力，亦是中長線的佈局重點，而災後重建題材也有發揮空間，MSCI A股ETF在金融股佔比僅兩成，而在相關科技主題產業的權重則高達六成以上，後續動能也較強，建議逢低可分批佈局A股ETF，例如元大MSCI A股(00739)參與中國下一階段的發展。