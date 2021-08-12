國內疫情持續延燒，但已呈現趨緩，行政院研擬推出5倍券來振興經濟，不過，據網媒昨所做的網路民調顯示，83％網友認為發放現金對振興經濟較有幫助，若能領取現金，46％的網友將會在最短時間1個月內消費完畢。對此，藍委許淑華認為，可見行政院長蘇貞昌擔心的「存起來」不僅多餘，更是無視現況作出的荒謬結論。

許淑華今（12日）在臉書發文表示，上週許多家庭過了個無助的父親節，看不到盡頭的疫情，讓市井小民必須咬著牙撐下去，振興效益成為政府政治算計的公式，面對堅持己見的蘇院長，大家只想問一句，既然振興券等於現金，何不直接發現金？

對於發放5倍振興券，許淑華指出，不少民進黨的民意代表也持反對意見，《Yahoo新聞》的網路民調顯示，現金發放有46％網友表示會在最短時間1個月內消費完畢，更有83％網友認為發放現金對振興經濟較有幫助，可見蘇貞昌擔心的「存起來」不僅多餘，更是無視現況作出的荒謬結論。

另外，許淑華稱，據媒體報導，行政院打算請唐鳳政委設計振興券專用的APP來挽救人氣，但額外增加的行政成本又要誰來買單？許淑華直言，政府應普發現金，不用多餘的行政流程及開發成本，聽取民意，才是負責任的「大有為政府」。