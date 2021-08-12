台股在連跌三天後，加權指數12日開在17221.35點，呈現小跌，權王台積電（2330）開在586元，下跌4元，表現仍顯疲弱，壓抑指數表現，指數持續回測萬七關卡。航海王長榮（2603）、陽明（2609）早盤成交量皆破3.5萬張，短線交投熱絡。

MSCI季度調整，全球標準指數台灣指數成分股新增富邦媒（8454）一檔，剔除台企銀（2834）一檔，富邦媒早盤小漲0.53％，股價穩步拉升，最新季度調整結果，將於台灣時間8月31日收盤後生效。

美國核心CPI漲幅由6月的4.5％，下降至7月的4.3％，數據顯示，通膨增幅或已觸頂激勵，道瓊工業平均指數、標準普爾500指數雙雙創下歷史收盤新高，經濟復甦概念股則連續第二日，因參議院通過大規模基礎建設方案走強。

道瓊工業平均指數8月11日終場上漲0.62％（220.30點）、收35484.97點，創歷史收盤新高。

那斯達克指數下跌0.16％（22.95點）、收14765.13點。費城半導體指數下跌0.24％（7.94點）、收3350.93點。

國票投顧指出，台股在7月底回測半年線後，反彈重返月線附近，惟在美股科技與半導體指數近日表現疲軟之下，台股近日於月線與季線間震盪。

另政策對於當沖的管制，與當沖降稅是否延續議題的討論，皆讓中小型與市場熱門股承壓，中期台股上檔承壓不易有表現。

所幸國內疫情控制得宜，製造業表現仍屬強勢，可為基本面支撐，因此，預估台股大盤在月線與17100點頸線位置間，震盪整理機率偏高。