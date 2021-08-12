三大流星雨之一的「英仙座流星雨」極大期即將在8月12日(四)晚間登場，南瀛天文館流星雨觀測活動將以網路直播方式進行，對天文有興趣的民眾，可以上南瀛天文館的YouTube頻道觀賞直播、許下心願。

南瀛天文館館長何秋蓮表示，本次英仙座流星雨極大期預計發生於台灣時間8月12日晚間9時後至8月13日凌晨，預估ZHR值為100，也就是在觀測條件良好的情況下每小時可以看見100顆流星。

南瀛天文館為迎接這次的天文盛宴，8月12日直播採用類似SNG連線轉播，與昆陽特派員即時互動採訪、報導分享天象，即時轉播合歡山國際暗空公園星空畫面；星象劇場當日全場次不同影片皆搭配播映本館自製星象導覽節目－英仙座流星雨特別節目。

直播觀測活動8月12日(四)晚間9時至12時，解說內容包含流星雨科普介紹、望遠鏡觀測、影像處理、星空導覽解說及星座故事等主題，直播期間更有星空小棧文創商品優惠，粉絲朋友於本館網路商城、FB粉絲頁或Email線上訂購文創商品，可享自有文創商品8折優惠、特定商品7折優惠。

南瀛天文館表示，今年8月天空眾星雲集，除了8月12日的「英仙座流星雨」之外，8月20日的「木星衝」也不容錯過，近期也很適合觀測土星。在疫情稍趨緩的這個時刻，希望各位朋友持續堅持防疫工作，歡迎與線上一起看流星、許星願。更多詳細資訊請至天文館官網查詢。