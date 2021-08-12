日前大潭電廠發報辦理清淤疏濬作業，工程期間運泥船行經竹圍漁港海域，影響桃園區漁民海上作業，12日上午8點30分桃園區漁會集結約120艘漁船綁上白布條出港前往大潭電廠抗議，盼電廠重視漁民權益。

大潭電廠為進行清淤疏濬作業，將運泥船自大潭電廠運自台北港，但過程行經竹圍漁港海域影響漁民海上作業權益，引起當地漁民不滿，12日上午8點30分漁會集結約120艘漁船綁上寫著「同海域不同命」的白布條出港前往大潭電廠抗議，希望透過陳抗能爭取漁民應有的權利。

日前台電核火發電工程處北部施工處強調運泥船行經範圍於竹圍漁港海域3海浬外，但桃園區漁會總幹事陳義成表示，現場看運泥船根本就在500公尺左右範圍移動，並進一步表示，日前發函請他們說明，卻未得到正面的回應。

為確保陳抗現場安全，海巡署第八岸巡隊亦派遣4艘艇，9台車合計61人到現場維護港口漁船出港秩序避免堵塞，並不定時巡察岸際，岸巡隊強調，陳抗過程會持續做蒐證，並檢查是否有攜帶違禁品，希望漁民保持和平理性的方式進行陳抗表達訴求。