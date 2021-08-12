潰瘍性結腸炎為罕見重大疾病，且無法治癒、未來癌變機率高！除了前日本首相安倍晉三因長期為潰瘍性結腸炎所苦外，美國第35任總統約翰甘迺迪(John F. Kennedy)、美國前總統小布希的弟弟馬文布希(Marvin Bush)等許多名人也深受其擾，故潰瘍性結腸炎也被暱稱為「總統病」。

●潰瘍性結腸炎 20、50歲易好發

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師張家熙表示，潰瘍性結腸炎是一種慢性、反覆性腸道發炎疾病，目前致病機轉不明，推測可能與遺傳、免疫系統失調、腸道共生菌失衡、飲食、壓力等因素有關，好發於20歲左右年輕人，以及50至60歲中年人。

潰瘍性結腸炎通常會出現持續腹瀉、嚴重腹痛、解血便和黏液便，伴隨體重減輕、發燒等症狀，並可能造成腸道出血、腸道穿孔，增加罹患大腸癌機率等併發症。

●症狀類似腸躁症 需透過檢查揪出病灶

張家熙指出，潰瘍性結腸炎症狀類似腸躁症，都可能出現腹痛腹瀉、排便情況與型態改變、糞便帶有黏液或帶血等症狀，常與情緒和壓力有關，在鑑別兩項疾病時，需要透過綜合病史、臨床表現、抽血和糞便檢驗、大腸鏡檢查合併組織病理切片方能確診。

資料來源：亞大醫院肝膽胃腸科主治醫師張家熙。(圖/常春月刊提供)

●養成良好生活習慣 減少併發症發生

治療方面，針對輕度患者，會使用抗發炎藥物治療，降低發炎對腸道造成的破壞，而重度患者，則會使用針劑類固醇合併抗發炎藥物或免疫調節劑，若仍然無效，就須透過生物製劑治療，以協助修復腸黏膜，降低未來癌化的風險。

張家熙提醒，潰瘍性結腸炎患者平時應避免過於刺激、油膩或引起脹氣的食物，多補充鐵質、葉酸改善貧血症狀，富含蛋白質的食物有助腸黏膜修復。

同時切記，症狀改善也不可擅自停藥，需長期回診追蹤，才能改善生活品質，並減少併發症。