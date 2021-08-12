盧碧颱風所引發的西南氣流重創中南部地區，導致多處積淹水與基礎建設毀損。民眾黨立委高虹安日前質疑，蔡政府前瞻預算經費主要花在打造親水空間；行政院院長蘇貞昌反嗆高「這是外行」，強調要先治好淹水才能從安全做到親水。高10日則反擊，新竹、高雄與苗栗共有4項工程，在前瞻預算中根本與治水無關，並引用蘇名言「人都要謙卑一點，不能老是跟環境作對」，呼籲蘇應謙卑少口水。

蘇貞昌日前赴屏東鹽埔鄉武洛溪大仁支線視察排水情形，接受媒體聯訪時表示，高虹安對預算的質疑「這是外行」，稱一定要先治好淹水，才能一步一步從安全做到親水，治水預算不是只有治淹水還有供水設施，這次百年大旱災，若非前瞻基礎建設編了供水設施相關預算，各地早就沒水可用。

對此，高虹安在臉書發文表示，自己透過媒體說明前瞻預算中有關水環境工程部分應用在刀口上，全力加強排水、提高防洪標準，不該淪為綁樁、作秀的標的，每到汛期仍讓人民飽受水淹之苦，這不過基於立委職責，不料卻反遭蘇貞昌批評是「外行」。

高虹安指出，新北市新店碧潭自行車道、新竹縣坡頭漁港保安林綠美化與改善漁港環境、高雄市前鎮截流站景觀工程、苗栗縣府規劃在卓蘭鎮興建一座「石虎公園」，以上4項前瞻計畫中的水環境工程，預算皆數千萬起跳甚至破億，其中有不少工程根本與治水無關，恐淪為畫大餅式的縣市資源分配與綁樁款。高強調，自己很認同蘇貞昌曾說的「人都要謙卑一點，不能老是跟環境作對」，她希望蘇能真正將心比心，將錢用在刀口上，並籲請蘇謙卑少口水。