日本桌球天后福原愛3月爆出不倫戀，影響日本民眾的觀感，但她順利以東奧講評員身份回歸螢光幕，在日本的工作傳排到年底，連跨年節目也有，對比其他深陷醜聞的日本藝人，復出速度相對快。

根據日媒《日刊現代》報導，福原愛受邀上富士電視台講評桌球賽，因碰上日本在男女混雙奪下史上第一面金牌，被媒體封為「勝利女神」，接著又在東京電視台觀看男、女子單打準決賽，體育報記者直言福原愛的講評精準、理性，私毫沒有感受到被不倫、離婚等事情影響，不禁讚嘆：「（福原愛）強大的心臟很值得關注。」

福原愛在東奧復出成功。（圖／微博@福原愛）

儘管許多日本網友仍不能理解福原愛，揚言有她就拒看，但也有人驚艷福原愛的高度抗壓性。這次提供舞台復出的富士電視台，是福原愛從小到大接受採訪及參加綜藝節目的電視台，念在過往情份，該電視台全力支持福原愛復出，不僅多個晨間資訊節目專訪正在洽談，還傳出濱田雅功主持的跨年運動節目考慮邀請福原愛參加，工作排到年底相當滿。

稍早之前，日媒《女性自身》公開福原愛復出拿到的酬勞，富士電視台評估她的知名度及昔日成就，還有東奧講評得常從早待到下午，開價一天一百萬日幣（約新台幣25萬），服裝妝髮費另外算，比一般評審高出10倍，可說是破格待遇。

除此之外，福原愛在大陸也獲得眾多支持，一口氣接下多個專訪工作，哽咽地表示：「我可以活到現在，是中國人這樣地支持我。」當記者稱讚福原愛東北話很流利時，她立刻回答：「對我來說，東北話就是普通話，還是說東北話比較舒服點兒！以後我就可以不客氣的說東北話了，我就愛吃東北大拉皮還有烤串那些。」最後她更感謝大陸粉絲，「沒有中國人沒有中國，真的沒有今天的我，我用一輩子也要還給大家給我的這份愛。」