有「最美博士」封號的許藍方，被爆與已婚康姓醫生學長不倫戀，雖然發聲明否認當小三，也向男方元配致歉，卻遭醫師夫妻聯合聲明有外遇一事，無疑遭到直接打臉，這讓許藍方曬出對話截圖打臉對方，更將提告毀謗名譽，對此，美女醫師黃宥嘉嘲諷：「提告是自證清白還是法院認證小三」。

許藍方強硬否認不倫戀，甚至將對人夫醫提告誹謗名譽，這讓黃宥嘉反問：「提告是自證清白還是法院認證小三？喊告是自爽，告贏才有資格爽」，接著強調「賭人夫會愛自己才做小三，結果人夫選擇回歸家庭，盡力彌補，這種賭運，你敢賭就要賭小的，不要賭大的」，雖認為康醫師在此風波最該被檢討及謝罪，但既然老婆選擇原諒，旁人也就沒什麼好評論。

黃宥嘉發文嘲諷許藍方。（圖／睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間臉書）

黃宥嘉表示人夫醫雖然不能忍胯下之癢，但至少還有良心沒有幫小三欺負老婆，甚至上演聯合正宮抵抗小三的劇碼，直呼要頒發「沒有龜縮」匾額給人夫醫，強調這個匾額比「仁心仁術」還珍貴，但也不忘嘲諷許藍方「為了一個神似秦偉的男人『披荊斬棘』也好，『玉石俱焚』也好，那都是視名譽為糞土了」。

對此，網友紛紛回應：「看了雙方的新聞，發現兩方的證據兜不起來，覺得案情不單純」、「要當公衆人物又要做見不得人的事情就是在玩火自焚」、「最該被檢討的其實是胯下管不住的那位」、「我本來還覺證據不太確切，但後來越來越荒腔走板」。