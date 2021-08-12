Uber Eats今（12）日與台北市南門市場自治會會長王銓國一同分享南門市場6月加入Uber Eats至今的銷售成果，Uber Eats數據顯示，以販售豐富生鮮、南北貨與點心等特色商品著稱的台北市南門市場，今年6月加入Uber Eats至今，創下傳統市場類別最高消費者評價4.9分，以及單筆消費金額最高超過7000元的兩個紀錄。

另外，台北市南門市場中的商家中，「永順蔬菜」有多達300多項選擇，包含綜合蔬菜、菇類，以及豆腐等，最能符合各種消費者的需求，所以一舉奪得「訂單王」。

「泉發肉店」、「盧記魚丸水產」和「阿榮海鮮號」，以及「南門牛羊肉店」因以各種溫體和冷凍肉類為特色，所以平均訂單金額最高。而南門市場南北貨與點心類店家中，最受歡迎的商家是「萬有全」的「手工金華火腿」，最熱門商品為「富貴雙方」。

Uber Eats台灣新事業副總張祐欣表示，宅生活成為風潮，消費者以手機上的App就可以解決許多生活大小事，包含居家自煮所需的生鮮食材，因此Uber Eats擴大30分鐘隨點即送的生鮮雜貨外送至傳統市場新領域，將新鮮食材送到家。傳統市場外送這個新領域透過結合平台科技和人性化的營運，創造消費者、攤商、外送合作夥伴以及Uber Eats多贏局面。

張祐欣表示，消費者有更多最新鮮的生鮮雜貨的選擇，而且可以買到有些只有菜市場獨有的商品。攤商可以觸及平台上新世代消費者，宣傳傳統市場新鮮好貨以及特色商品，並且透過外送增加營收來源，甚至也有可能把新世代消費者因為在線上體驗到了菜市場的新鮮食材，而吸引他們去菜市場逛逛。外送合作夥伴也可以因為Uber Eats不斷拓展新的外送領域有更多接單和收入的機會。

Uber Eats也持續以消費者需求作為出發點，結合傳統市場自身優勢，發展出結合科技和人性化營運的創新營運模式，從派駐專業「小幫手」駐點，提供接單、揀貨、點貨一條龍服務，確保訂單正確性外，更透過提供攤商老闆線上數據分析，協助攤商了解商品、市場、外送等評分項目，以及訂單分布、客戶回饋等詳細資訊，並透過拍攝精美商品圖片，協助攤商精準有效率地上架及行銷商品，促進傳統市場數位化轉型，擴大消費受眾，創造消費者與攤商的雙贏局面。

南門市場自治會會長王銓國表示，年輕人不喜歡上傳統市場買菜，再加上疫情因素，更減少了傳統市場的人潮。為了解決市場人潮減少的問題，南門市場需要跟像Uber Eats這樣的外送平台合作才能接觸這些新世代的年輕消費者，把好品質的商品送到他們手上。

王銓國說，Uber Eats在與南門市合作的過程中很願意跟自治會與攤商溝通，讓大家了解加入外送平台的好處，也特別派專人駐點在市場內，從接單、揀貨到外送全都包辦，攤商只要專心幫消費者挑選最好品質的商品。王銓國並說，與Uber Eats合作以來，很多攤商因此多了好幾成業績，的確有看到很好的效果。除了現在已經加入的16家攤商，還有不少攤商想要加入。