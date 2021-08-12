亞太電(3682)拚5G快馬加鞭，與愛立信合作，全台第一個5G共頻共網服務將於近期正式商轉，這也將實踐亞太電一直以來所堅持的共頻共網，隨著後續正式商轉，勢必將替亞太電5G業務貢獻新一波動能。

亞太電今年初宣布與愛立信合作，共同展開全台第一個非獨立架構5G共頻共網部署工作。這項合作讓電信商能共享網路建設、降低5G網路建置成本與能源消耗，快速提升全國5G網路覆蓋率。即便新冠疫情對整體產業與網路部署工作帶來嚴峻挑戰，雙方團隊仍在短短6個月內完成網路整合與升級，在一年內服務正式上線，創下台灣共頻共網里程碑。

亞太電總經理黃南仁表，亞太電與愛立信合作，歷經半年時間，快速完成台灣首個5G共頻共網的網路佈署。亞太電在5G之3.5GHz共頻共網架構下，提供用戶80MHz大頻寬的5G高速上網服務。未來將全力衝刺5G市場，透過完整的頻譜資源和優質網路，結盟策略夥伴，運用多年累積垂直場域整合經驗，多角化布局個人、家庭和企業與政府市場，加速推展智慧生活，蓬勃5G生態系發展。

亞太電與遠傳在2020年9月4日宣布進行3.5GHz頻段5G網路的共頻共網合作，在3.5GHz中頻段共享頻寬與基礎網路建設，擴大提供5G服務。愛立信不僅協助亞太電升級4G網路，並整合3.5GHz頻譜中的共頻共網的網路架構，快速部署5G非獨立組網(NSA)，加速5G網路普及度。

愛立信總經理藍尚立表示，本次與亞太電共同合作，快速完成全台第一個5G非獨立組網共頻共網的網路部署，共同創下台灣共頻共網的里程碑。共頻共網能夠不僅能將網路建置效益最大化，減少能耗推動產業永續目標，也能快速提升5G網路覆蓋率，向更多用戶提供新世代的5G網路。