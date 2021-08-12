今(12日)一度傳出美國將贈送台灣400萬劑疫苗，意謂台灣可望再獲贈150萬劑疫苗，後來發現是烏龍一場，而國產疫苗高端疫苗16日起開放預約，激勵股價開高走高，早盤上漲13.5元，來到295元，漲逾4%，另一檔疫苗相關股聯亞藥則走勢震盪，開低後翻紅至170元，漲幅逾1%。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中11日宣布，第6期COVID-19公費疫苗預約平台將從16日上午10點起開放預約，可供接種的是國產的高端疫苗，施打期間為23日至29日，至少將提供60萬劑，激勵高端股價以290元，上漲8.5元開出，股價無畏大盤走跌仍持續向上走升，早盤來到295元，漲13.5元，漲幅4.79%。

高端疫苗即將開放預約的消息，也讓大股東基亞、云辰同步走揚，基亞早盤一度來到64.7元，上漲2.2元，漲幅4%；云辰也來到26.15元，上漲0.85元，漲幅3.35%。

其他與疫苗相關個股股價也都有表現，台康生技、東洋、國光生都開高走高，東洋早盤見到78.9元，漲幅1.5%，國光生來到49元，漲幅2%，台康生技來到136.5元，漲幅也有3.8%。

僅聯亞藥走勢震盪，開盤以165.5元，下跌2.2元開出，先下探至165元，後拉高至170元，上漲2.3元，漲跌幅都約1.3%，目前在平盤上下震盪。聯亞生技的疫苗目前正在緊急使用授權(EUA)審查中。