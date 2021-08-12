中國外交抗議立陶宛不顧警告，與台灣互設以「台灣」為名代表處，於11日召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐中國大使，立陶宛甫抵北京，因疫情隔離中的大使米凱維切涅證實，已接到「逐客令」，將在隔離期滿離境。

法新社11日晚間透過電子信件採訪米凱維切涅，她表示：「我才剛抵達北京，就收到（中國當局）要求離開的通知略去維爾紐斯（立陶宛首都）」，目前她仍在21天的防疫隔離期間，「只要隔離期滿，我就會離開」。

報導稱，立陶宛外交部對中國的決定表示遺憾，但繼續在聲明中表明：「尊重一中政策的同時，立陶宛決定與台灣發展雙邊互惠關係。」歐盟發言人支持立陶宛決定，對中國的反應表示遺憾，但不認為與台灣互設代表處違反歐盟一中政策。

立陶宛將與台灣互設代表處，中國召回駐立陶宛大使，立陶宛總統瑙塞達表示，立陶宛1991年與中國建交後，就實行「一中政策」至今。強調立陶宛與中國的關係應建立在「相互尊重」的基礎上， 否則「對話」變成單方下最後通牒，「這在國際關係無法被接受」。