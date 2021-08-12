台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽精密（5011）累計上半年合併營收為17億元，較去年同期成長283％，累計稅後淨利為4253萬元，每股稅後盈餘0.63元，與去年同期虧損5986萬元相比，營運出現明顯好轉。

久陽指出，110年度上半年除因原物料價格上漲影響外，加上歐盟針對大陸螺絲產業啟動反傾銷調查後，6月底再對大陸扣件產品實施為期9個月的進口登記，及預計2022年初進行反傾銷初判，並提出傾銷稅率，久陽因此受惠，從第二季起反應上述兩項利多，接單單價逐月提升，並在7月時創歷史新高。

且在售價逐月提升加上久陽去年準備的低價原料庫存可維持使用至年底，售價跟原料成本的中間價差將在下半年的獲利中陸續實現。

為因應公司未來營運發展所需資金需求，董事會通過，辦理私募現金增資發行普通股案，以不超過普通股1500萬股為上限，此次私募普通股應募人尚未洽定，除內部人及關係人外亦會引進策略性投資人參與，協助業務開發及擴展，預期未來可提升公司營運競爭及獲利能力，並提升淨值。

久陽董事長孫正強表示，久陽目前訂單與生產皆滿載，接單能見度超過半年。在110年上半年度螺絲收入因海運飆漲且缺櫃、塞港的狀況下，能有這樣亮眼的成績，展現久陽與台鋼集團策略性佈局及積極轉型循環經濟的成果，未來將持續朝綠能、環保經濟挺進，並發揮友善環境的企業責任。