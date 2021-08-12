詹雅雯今年初自曝罹患帕金森氏症，還有左腦中度萎縮，目前據知沒有藥物能夠治療帕金森氏症。近日詹雅雯抱病上節目錄影，網上傳言她一度吐到要請工作人員把她扛進攝影棚的評審台，另外有酸民疑惑她出來工作，搞不好根本沒病這麼嚴重，對此，昨(11日)她透露臉書直播回應了。

詹雅雯先前表示因帕金森氏症、左腦中度萎縮，再加上服藥物的副作用，導致她出現掉髮、腸胃不適等症狀，還因平衡感受影響，之前一度跌倒送急診治療，之後她又承認因為養病心情憂鬱、躁鬱，便開始服藥抗憂鬱的藥物，但每每面對網友和粉絲的鼓勵，讓詹雅雯都會有病況好轉的錯覺，坦言：「抑制憂鬱的藥我都盡量不去吃，我都偷偷地不吃藥，我不是個好病人，應該是要聽醫生的話」。

詹雅雯表示目前身體狀況良好。（圖／中時資料照片）

在家休養多月後，本月7日詹雅雯透露正式上工，原本頂著一頭短髮的她還因為造型需求戴上了一頭長假髮，頓時女人味十足又有精神，沒想到卻引來網友閒言閒語。對此，昨詹雅雯在直播中表示有人懷疑她誇大病情，「如果有人說，沒那麼嚴重為何說的那麼嚴重，欸不是我講的，是醫生傳達的訊息，我才跟大家說，我當然希望我沒那麼嚴重」，並表示自己不在意酸民評論，反而想要感謝他們，「質疑我的朋友，你們是我的貴人，讓我的爸爸媽媽不用擔心」。

至於傳聞詹雅雯錄影時身體極度不適還狂吐，她表示自己沒有像外界所說，吐到四肢無力被扛進評審台，「其實沒那麼嚴重啦，我不是被扛上去，是我坐在評審台才吐，不是吐完才被硬扛上去的，大家不要誤會也不用擔心，我現在一切都很安好！」