中華航空今日舉行股東常會，華航董事長謝世謙表示，相較客運仍待復甦，貨運市場因今年全球持續防疫，加上宅經濟、電商及相關通訊設備等需求穩定成長，且海轉空商機可望支撐空運市場維持一定需求，預期整體貨運艙位仍緊俏。

華航去年營收1063.27億元，全年稅後淨利 1.4 億元，每股稅後盈餘 (EPS) 0.03元，是全球少見仍獲利的公司。客運受新冠肺炎疫情影響，各國實施邊境管制與嚴格檢疫措施等普遍限制下，旅客驟減、航班大幅取消；去年第四季國際疫情持續嚴重，復因病毒產生變異，本國實施秋冬防疫專案邊境管制，並暫停轉機旅客過境，使客運需求進一步減少，致客運收入減少78.68％。

貨運方面，因客機航班取消，載貨艙位供給大幅減少，在供需失衡下，華航因應市場變化，充分發揮18架747F及全新引進的777F全貨機運能優勢，搭配客機腹艙運能，全力衝刺貨運營收，總計貨運收入增加88.21％。

謝世謙表示，展望今年的客運市場，華航將配合政府開放程度，機動調整客運班次，以符合市場及旅客期待。華航亦積極規劃及爭取季節性、主題性等各類包機或包區、包艙服務等客製化產品，提供旅客多元搭機服務。

謝世謙強調，華航將以靈活的調度能力，波段性調節航班運能，今年可運用全貨機達21架，全新空中巴士A321neo客機將於今年底前陸續交機，透過持續優化機隊，新型航機節能省油，有利航線營運效益，發揮各項營運優勢，全面掌握利基市場，整合集團資源強化整體競爭力。