南韓正妹網紅Velvet(벨벳)擁有精緻臉蛋和逆天火辣身材，從直播平台竄紅後，便開始經營IG及YouTube頻道，她時常在社群平台大方秀出好身材，吸引了大批網友支持，日前她更新頻道影片，一段在古城散步的短短畫面，竟然吸引超過453萬次觀看。

Velvet從直播起家，經常和網友聊天、熱舞，還會大秀比基尼裝扮，由於擁有E罩杯傲人上圍，她也逐漸靠著好身材打開知名度，IG擁有超過8萬人追蹤，日前她在YouTube頻道上傳一支影片，只見她剪去了一頭長髮，身穿著藍色低胸上衣和緊身皮裙，凸顯出她的性感S曲線。

Velvet在古城旅遊，不時介紹各處景點、講解當地文化，她看到一群貓咪還忍不住蹲下摸摸牠們，一彎腰飽滿雙峰險些從領口掉出，波濤洶湧的畫面頓時讓觀眾血脈賁張，才短短半年時間就有超過4百萬人觀看，還有4.2萬人按讚，相當驚人。

不僅如此Velvet也會介紹當地美食，包含韓式便當、辣年糕火鍋等等，過去她也曾自己做過菜，當時她認真教學，然而充滿心機的女僕裝卻讓網友狂歪樓，Velvet的人氣不斷攀升，如今訂閱人數也已經快突破60萬，前景一片看好。