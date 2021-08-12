美國聯邦參議員達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth）透露6月旋風訪台秘辛。

美國聯邦參議員達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth，D-IL）6月率另外2名議員旋風訪台，宣布美國將捐贈台灣75萬劑新冠疫苗，達克沃絲近日透露當時訪台的艱辛過程，包括必須瞞著南韓政府私下找飛機來台灣，目的就是為了避免讓首爾立場為難，引發首爾與北京之間的衝突。

台灣春季新冠疫情升溫，疫苗供應吃緊，美國參議員達克沃絲6月6日率領另外2名議員蘇利文（Dan Sullivan R-AK）及昆斯（Chris Coons D-DE）搭乘軍機旋風訪台，宣布美國將贈台75萬劑疫苗，為台灣的疫苗荒帶來及時雨。

不過這趟旋風訪台行程過程並非一帆風順，美媒《新聞週刊》（Newsweek）報導，達克沃絲10日在「戰略與國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies，CSIS）主辦的研討會上透露訪台秘辛，指出必須向南韓政府隱瞞訪台行程，好讓首爾屆時可以否認知悉這趟行程，避免引發南韓和大陸之間的衝突。

訪台前夕，達克沃絲訪問團剛結束訪韓行程，達克沃絲說：「我們去南韓…，我們不確定能不能到台灣，沒有商用客機，因此政府同意，甚至派了一架軍機，從南韓的軍事基地接送我們到台灣。」

「而且事實上，我們不能告訴南韓人我們要去台灣，因為我們可能會讓他們和大陸之間陷入非常艱難的境地。」

「所以我們必須搭乘2小時車程到軍事機地，在那裡搭上軍機到台灣。」她說他們在基地等了3小時才搭上機，中間從沒離開過機場。

達克沃絲也在會議上表示，台灣的疫苗採購計畫「被中國封鎖」，「在疫苗計畫上，中國所做的，基本上就是阻擋台灣取得任何疫苗，告訴台灣人，如果你們要疫苗，就必須買我們的疫苗，他們也告訴其他國家，如果他們提供疫苗給台灣，那麼中國就不會和他們進行貿易。」