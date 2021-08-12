行政院執意規劃推出振興5倍券，不僅在野黨反彈，就連民進黨立委也出現不同聲音，民眾黨立委蔡壁如則主張「排富發現金」，就算會有一個人存起來，也不能放棄千百個需要現金的紓困孤兒，並提出2種發現金的管道。

近來疫情趨緩，行政院計畫再發振興券，蔡壁如今（12）日在臉書表示，8成民眾熱烈討論為何不直接發現金，連執政黨自家民意代表都不買單，政府擾民當政績，非搞得天怒人怨不可，實在無法理解，蘇貞昌院長一直堅持要發券而不願發現金，無視8成民意反對的癥結究竟是甚麼？

針對蘇貞昌所說，去年三倍券有98%人領取，蔡壁如認為，事實是大家根本沒得選擇，她說，民眾已經很苦，政府不要再亂花錢，幾十億的發行印券成本要省下來，不要再讓民眾從口袋掏1千元出來，也不要再叫民眾排隊領券、兌券增加群聚風險。

蔡壁如主張「排富發現金」，並提出2種管道讓民眾可以自己選。（圖／摘自蔡壁如臉書）

蔡壁如主張「排富發現金」，並提出2種管道，民眾可以自己選。一是現金入帳：救急救窮，可以繳房租、房貸、水電費、學費，是紓困孤兒的及時雨。二是電子錢包：有「賰」（台語：有餘裕）的民眾，用倍數優惠的誘因，讓錢不會存起來，落實數位化轉型及振興的效果。

「領得快、領得多、免群聚」是民眾最需要的，蔡壁如呼籲政府不要為了顏面堅持發實體券，應建立現金發放的數位平台，讓民眾登記要現金入帳或電子錢包，而有了這個派發現金的基礎建設，也會加強台灣社會面對極端災害的防災韌性。