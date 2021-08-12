今年三月，光陽推出的最新版IONEX 3.0車能網，除了採用更高階的電池及全新充電站外，同時還揭曉了四款相對應車型，包括i-One、S6、S7及S7R。時隔四個月，光陽再度出招，升級推出IONEX 3.0+，針對騎士補充能源方式，推出「IONEX尊榮換電」服務，騎士不必出門，只要透過手機APP預約，就有專人到府，為騎士更換滿電電池。這項全球首創的個人化專屬送電服務，徹底解決車主換電或充電造成的不便，也為電動機車補充能源方式，補上最後一塊拼圖！

眾所周知，全球已有超過120國宣示，將在2050年，達成「淨零碳排（Net-Zero Carbon Emission）」的目標，其中，個人交通工具的減碳，更是重中之重，足見電動化已是無可避免的趨勢了；而為了在即將到來的電動車時代佔有一席之地，各車廠也紛紛搶先佈局。不過，對於電動機車來說，「充電」、「換電」兩大主流派系所面臨的共同課題，仍是能源補充問題。

舉例來說，採用充電方案的騎士，大概都有相同的窘境，就是在自家大樓裡，苦尋不著電動機車充電的插座，而出門在外的騎士，那就更不用說了；就算你找到插座，漫長的充電過程，也很浪費時間。至於選擇「換電」機車的騎士，即使省去了充電時間的等待，但尋找換電站，仍相當耗時費力，最重要的是，你換到的電池，還不一定是滿電電池；而光陽推出的「IONEX尊榮換電」，算是為騎士徹底解決了這個惱人的問題！

光陽董事長柯勝峯表示，這項全球首創的個人化專屬送電服務，徹底解決車主換電或充電造成的不便，也為電動機車補充能源方式，補上最後一塊拼圖！（圖／陳彥文攝）

「IONEX尊榮換電」，可說是一項突破現有電車能源補充方式的頂級服務，它是專為IONEX 3.0電動機車騎士所推出的個人化專屬送電服務。騎士只需動一動手指，透過手機APP就能啟動服務，騎士無需在場，也無需改變生活作息，「IONEX尊榮換電」服務人員會在特定時間內，攜帶滿電電池到車輛停放位置，為騎士的愛車進行換電服務。

光陽董事長柯勝峯說：「KYMCO站在機車產業電動化的最前線，致力打造『最得我心』的電動車騎乘體驗。如果騎士只要透過手機，就能完成愛車的能源補充，或早上起床後，愛車就能自動滿電等待出門，那麼困擾騎士的充換電痛點，就能從日常生活裡消失，而KYMCO即將為騎士實現這個夢想！」

總結來說，相較於市場上的補充能源方式，「IONEX尊榮換電」擁有三大優勢：

第一，節省寶貴時間：騎士無需改變作息，無需浪費時間在往返充電站的路途上，節省寶貴時間。

第二，擁有滿電保障：充電站並非到處都有，有時候找到充電站，卻換不到滿電電池，而「IONEX尊榮換電」提供的均為滿電電池。

第三，落實真正環保：「IONEX尊榮換電」專屬充電設施均採再生能源的綠色電力，騎士騎乘的每一電力，都符合電動機車追求地球永續的初衷。

「IONEX尊榮換電」服務將於八月底正式上線，初期服務範圍以六都為主。（圖／陳彥文攝）

柯勝峯說：「疫情雖然改變了我們的生活，但也帶來了前所未有的契機，同時加速了全球機車電動化的發展！尤其，＂IONEX尊榮換電＂顛覆了市場上所有的充換電模式，我相信，這項尊榮服務，也將引領下一波電動機車能源補充革命！」

營運初期，將由「IONEX尊榮換電」夜間訂閱服務搶先上線，只要在晚上九點前，透過手機App啟動，服務團隊就會在當晚到車主指定的停車地點尋車，並換上滿電的電池。隔日早晨車主起床後，愛車就能滿電出門。不僅如此，年底前試營運期間，所有i-One、S6、S7、S7R等IONEX 3.0車主，都能免費享受該服務，而正式上線後每次也只要50元，每月最高上限為499元。「IONEX尊榮換電」在今年八月底將在台灣正式啟動，初期服務範圍，以六都為主，逐漸擴及全台。

營運初期由夜間訂閱服務搶先上線，晚上九點前預約換電，一覺醒來就能滿電出門！（圖／業者提供）

凡是IONEX 3.0的車主都能在試營運期間免費使用「IONEX尊榮換電」服務。（圖／陳彥文攝）

柯勝峯特別強調：「長久以來，如何補充電動機車能源，一直是騎士的痛點，但光陽希望能將這個痛點，轉變為賣點，甚至是個特點；IONEX尊榮換電服務，並不是要取代充電或換電等補充能源方式，而希望提供車主更方便的選擇，甚至比傳統油車還要便利的用車體驗！」