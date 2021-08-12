吳男竊走的電腦、電熱水瓶。（警方提供）

有夠狠！ 小賊搬空民宅所有家電 只留空屋與2支酒瓶

大膽狂徒！一名43歲吳姓男子日前竟趁著光天化日之下，進入民宅搬走電視機、電風扇、電磁爐、電熱水瓶，甚至偷竊到一半有些口渴，還大剌剌開冰箱一連乾掉2支酒。警方獲報後，經過大規模調閱監視器，終於逮獲吳姓男子到案，全案訊後將依竊盜罪送辦。

苓雅分局福德二路派出所員警於7月11日接獲民眾報案稱其返回租屋處時，一開門後竟發現屋內電器用品幾乎被搬空，屋內一台46吋液晶電視、兩台電風扇、電磁爐和電熱水瓶竟全都憑空消失，而空蕩蕩的客廳只剩下2支喝剩下的空酒瓶，嚇得吳男直呼：「那欸安捏啦！」，趕緊向警方報案。

警方獲報趕赴現場調查後，立即派員沿線擴大調閱周遭監視器，並將遺留之空酒瓶送驗。由於吳男離家時間較久，部分監視器畫面早已遭覆蓋，增加了警方破案難度，然而劉姓員警仍鍥而不捨，歷時一個月，持續沿線擴大調閱逾上百支監視器，並逐一交叉分析、比對，最終依據穿著特徵及車牌號碼，鎖定一名深夜駕駛小貨車停放在吳男租屋處外的43歲吳姓男子涉有重嫌。

在警方循線找到吳嫌後，於昨（11）日17時許，由吳嫌帶同警方至其三民區的住處起獲液晶電視、電熱水瓶等贓物。經警方訊問，吳嫌坦承，其與該遭竊地點之陳姓房東相識，因此經常在陳姓房東住家附近遊蕩，本次經過見一樓吳姓租客的租屋處，發現房門沒關好，便起了歹念順勢潛入行竊，但由於缺乏良好的行竊工具，只好徒手將屋內液晶電視、電風扇、電磁爐等較有價值的電器用品分批次慢慢搬運至小貨車上後駕車逃逸，得手後並立即將電風扇、電磁爐拆解變賣，欲躲避警方查緝，沒想到最終仍遭員警查緝到案。

復經警方問起現場遺留之空酒瓶，吳嫌還不好意思地笑稱，因搬運途中太氣太熱又很口渴，於是打開冰箱取出2瓶冰啤酒來解暑，警方聽完後真的又好氣又好笑，而全案訊後也將吳嫌依竊盜罪函送偵辦。

苓雅分局分局長梁東山呼籲，疫情期間警方除了執行各項防疫稽查工作外，更將全力查緝各項違法案件，請宵小切勿存僥倖心態、趁疫情期間行竊，對於此類違法亂紀案件，警方絕不寬貸。

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