洋溢戰地特色的陽翟大街吸引遊客自拍留影。（中時資料照片／李金生攝）

百位華信空姐遊金門，陽翟大街是主要行程之一。（中時資料照片／李金生攝）

陽翟大街的戰地風情，讓慕名來訪遊客流連忘返。（中時資料照片／李金生攝）

曾是金門東半島消費娛樂重鎮，戰士穿梭來去的金沙陽翟大街，縣府觀光處公開徵求新一波協同開發廠商，邀請高手加入打造和規畫的行列，期待蛻變為觀光景點的特色大街吸引更多遊客來到。

觀光處說明，因應新冠疫情，廠商應徵期限延至2021年8月31日，未來協同開發觀光的設計、營運以不破壞既有建物主結構為大原則，同時也需符合當地地景、地貌、時空背景，經縣府審查通過後提供補助，營運期約至2021年12月31日止，後續視實際營運與地方活絡情形，再評估延續辦理。

觀光處介紹，金沙鎮是昔日金防部金東師駐紮地帶，陽翟大街是戰士娛樂消費的好地方，有電影院、軍郵局、冰果室、攝影中心、撞球室、澡堂、理髮廳等，後來隨部隊裁減才逐漸沒落。

縣府自2020年10月起配合金沙風獅爺文化季，辦理「金沙陽翟-積不可獅」樂高積木主題活動，同時啟動金沙陽翟大街協同發展觀光，以公開徵求方式，邀請業者運用旅遊創生模式，帶動地區活化與品牌旅遊熱度。

目前創意、特色小店有「墨上飲灶煮茶湯屋」、「陽宅書屋」、「陽翟西施」、「芝麻創意」、「時光商店」、「浯島。時貳明信片專賣店」、「燕南商行」、「萬福百貨」、「淑女布庄」、「荔枝師」、「荳立企業社」、「浯作有限公司」等12間，「柒月壹日晴有限公司」也將在近日進駐。縣府希望透過廠商協同發展，帶動老街活化、美化街景，進一步繁榮地方產業。

相關資訊可查閱金門縣政府網站公告，聯繫電話082-318823＃62736李小姐。