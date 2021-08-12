近期，美國不斷在南海問題上發聲。中共黨媒《人民日報》今天（12）日刊發署名「鐘聲」的評論文章，痛批美國才是對南海穩定最大的威脅。

文章稱，近來美國在南海問題上挑撥離間、搬弄是非，企圖破壞地區和平穩定。8月9日，美國代表在聯合國安理會海上安全問題公開會上再次炒作所謂南海仲裁案，無端指責中國在南海實施「脅迫」和「霸凌」。對美方的這一惡劣行徑，中國代表立即反擊，嚴正指出美國才是對南海穩定最大的威脅，美國沒有資格在南海問題上說三道四。

文章稱，所謂南海仲裁案原本就是一場政治鬧劇，而美國正是這場鬧劇的始作俑者和幕後黑手。美國拿所謂裁決說事，只會再次印證這一事實。中國在南海的主權和權益是在長期歷史過程中形成的，有充分歷史和法理依據，符合有關國際法和國際實踐。所謂南海仲裁案違背「國家同意」原則，臨時仲裁庭越權審理、枉法裁判，在事實認定和法律適用上存在嚴重謬誤，違反《聯合國海洋法公約》和國際法，所作裁決是非法的、無效的。中國不接受、不參與仲裁案，不接受、不承認該裁決。中國在南海的主權和權益絲毫不受該裁決影響，中國也不接受任何基於該裁決的主張或行動。

文章稱，美國汙蔑中國在南海實施「脅迫」和「霸凌」，純屬無稽之談。近年來，中國與南海當事國通過對話磋商有效管控矛盾分歧，不斷推進務實合作。中國與東盟國家全面有效落實《南海各方行為宣言》，積極推進「南海行為準則」磋商，取得重要進展。

文章稱，南海是世界上最繁忙的海上通道之一，也是中國海上貿易的生命線。全球約30％的貨物貿易經過南海，每年約有10萬艘商船航經南海。在包括中國在內的地區國家共同努力下，一段時間以來南海一直保持著暢通安全，沒有聽說有任何船隻在南海航行受阻、安全受到威脅。事實一再證明，中國與有關國家完全有能力妥善管控分歧，將南海建設成為和平、友誼和合作之海，維護好本地區和平穩定和長治久安。

文章稱，在南海搞「脅迫」和「霸凌」的恰恰是美國。美國不但不加入《聯合國海洋法公約》，還以公約法官自居，對他國指手畫腳，橫加干涉。美國不是南海爭議當事方，理應恪守承諾，對有關主權爭議不持立場。然而，美國千方百計地在南海興風作浪，妄想把南海攪渾。美國動輒派大規模先進艦機到南海搞軍事偵察、演習，非法闖入中國領海領空及島礁鄰近海空域。

文章稱，中國外交部發言人上個月表示，今年以來，美國對華海空抵近偵察近2000次，針對中國的大規模海上軍演超過20次。美國還濫用帶有冷戰色彩的雙邊軍事協議對中方威脅使用武力，暴露出赤裸裸的強權邏輯和霸權行徑。究竟是誰在南海搞「脅迫」和「霸凌」，又是誰在威脅航行自由與安全？真相不言自明。

文章稱，美國近來提出所謂「不區分域內域外國家」的說法，這更是對南海沿岸國正當合法權益的無視。馬來西亞前總理馬哈蒂爾指出：「相信中方會在南海問題上保持克制，但問題是對中國『不友好』的外部國家會試圖挑釁。」

文章稱，和平穩定是中國和東盟國家的共同戰略訴求。中國有決心、有能力堅定維護國家主權和領土安全，並將繼續堅定地同地區國家一道，共同維護南海和平穩定。正告美方不要把黑手伸向南海，任何攪渾南海的圖謀都絕不可能得逞。