「居住正義」是蔡總統過去競選總統時的重要政見之一，內政部今日發布新聞稿表示，社會住宅包租代管今年七月份媒合戶數達1584戶，創單月新高，累計媒合2萬949戶，已加速落實蔡總統安心住宅計畫。

內政部指出，社會住宅包租代管推動迄今的3.5年，第一期計畫為期兩年(2017年12月至2019年11月)，共媒合5157戶，為此項政策奠定可行的基礎。第二期計畫為期1.5年(2019年12月至2021年5月)，共媒合1萬3075戶，達成效率為第一期的3.4倍，社會大眾亦已普遍知悉社會住宅包租代管方案。

內政部說明，第二期計畫除維持第一期的縣市版方案，另加入由國家住都中心執行的公會版，在此雙引擎的共同作用下，每季達成戶數由650戶左右，逐季遞增至今年第二季的3193戶，整體成長趨勢相當顯著。

內政部表示，今年六月起，社會住宅包租代管進入第三期計畫，除了原有的各項補貼外，亦納入長者換居、租金補貼轉軌以及總統在6月9日公布實施住宅法23條修法，將租金收入免稅額提高至1.5萬元，且契約資料不作為所得查核依據。

內政部指出，今年七月媒合1584戶包租代管社宅，將會是此政策的新里程碑，除了顯示提供服務業者已逐漸成熟，三年多來累積的服務成果獲得肯定，讓更多房東信賴而安心交付房屋，預期也將有更多民眾願意參與，讓好政策造福更多需要協助的民眾。

內政部說，社會住宅包租代管計畫執行進度，不僅未受到疫情影響，且在執行方式持續精進下，也成為疫情中更多房東與房客可以信任依賴的好服務。