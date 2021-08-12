儒鴻(1476)今舉行股東會，董事長洪鎮海表示，今年持續有新客戶的加入，包括2個美國品牌客戶及1個歐盟通路客戶，第三季將力守前一季毛利率水平（Q2為27.91%），甚至再好一點。在展望方面，持「謹慎」的態度，原因有三：運輸成本上揚，原物料價格不確定性以及對景氣不敢太樂觀。

洪鎮海表示，分析目前品牌客戶下單情況，大膽新創的新開發品項減少，傳統款式和舊素材的訂單較多，這可能透露品牌客戶對前景趨於觀望，較少中長期的規畫。

對於投資人關心的越南產能，洪鎮海表示，越南流失之部份產能仍可望於年底前補足出貨，若以越南部分停工的時程一個半月計（7月16到8月底）對布的營收影響數約1.3至1.5億元，對成衣影響數約10至12億元；公司已規畫在9月起陸績追回出貨。儒鴻在越南的台幹都已經完成第一劑的疫苗接種，至於當地員工也陸續接種中，目前越南的疫苗情況，也是政府已採購，但疫苗沒進來。

儒鴻目前布廠於台灣及越南分布情況，台灣產能占約70%，越南占約30%；成衣部分，越南成衣自有及外發產能合計約占60-80%，柬埔寨成衣產能占5-8%，非洲成衣產能占約12-35%。新建印尼廠預計明年中可新增240-250萬件成衣，整體產能大約可成長20%。

今年儒鴻的資本支出約13.5億元，明年資本支出仍在規畫中。在印尼廠方面，印尼一廠預估在Q4可以量產。據了解，印尼新建廠擴建計畫第一階段規畫產能56條成衣產線，月產能約120萬件，建廠預計7月完工，8、9月裝機並開始大量招工，預期於10至11月量產。

儒鴻今股東會通過配發11元現金股利，今年上半年公司也繳出亮麗成績，合併獲利28.82億元，EPS達10.51元。洪鎮海表示，客戶採購集中策略，以及新客戶增加，和公司持續研發新品對產品的掌握度高，這些外在和內在的因素，都是營運持續創佳績的因素。