重視氣候變化議題的美國總統拜登，於上週四(8/5)簽署行政命令，要求2030年前，美國的新車市場，電動車銷售需達50％的目標，這是美國2050年達到零碳目標的一環。施羅德投信認為，此舉更將加速燃油汽車的淘汰，提高電動車的銷售，未來可望因此受惠的產業包括基礎設施(50萬個充電站)、工業自動化、電源控制、資訊解決方案，以及充電設備、車用晶片等等。

美國總統拜登，於上週四(8/5)簽署行政命令，要求2030年前，美國的新車市場，電動車銷售需達50％的目標，這是美國2050年達到零碳目標的一環。此項行政命令並不包含油電車款，而是只限於純電動車。

拜登同時也邀請美國三大汽車製造商，通用、福特和Stellantis(飛雅特克萊斯勒母公司)為政策背書發表聯合聲明，以2030年實現電動車年銷量40%~50%為目標，未來將持續投資和開發以擴大電動車的供應鏈。美國市占率前三大的日系汽車品牌，豐田、本田和日產，也公開表示支持拜登總統的電動車計畫，並允諾旗下2030 鎮年前，旗下品牌車款將有超過50%以上為電動車。

施羅德投信環球氣候變化策略產品經理林良軍認為，隨著歐洲、美國、日本相繼宣布2050年的零碳目標，提高電動車銷售比例與產能，這將加速燃油汽車的淘汰，因此加速電動車的銷售。美國交通部長Pete Buttigieg也說，將採取行動達成未來10年內電動車佔新車半數的目標。拜登政府也提出1740億美元補助提振電動車產業，其中1000億美元為消費獎勵。

林良軍說，電動汽車目標將改變美國基礎建設，未來將在全美設立50萬個充電站，強化全國性電力網絡，可創造更多工作機會和帶來更高薪資。成功的關鍵在於美國能夠在本土製造電動車與電池，並擴大車用晶片生產，創新美國電池和半導體產業。未來可望因此受惠加速成長的產業，包括基礎設施、工業自動化、電源控制、資訊解決方案，以及鋰礦、電池、充電設備、車用晶片和電動車生產製造等。

回到投資面，林良軍建議，不妨以零碳排為主題概念的環球氣候變化策略基金、介入電動車帶來長線的投資機會。以施羅德(環)環球氣候變化策略基金來說，就完整布局電動車產品鏈，包含上游電池關鍵材料、尖端技術電池產能大廠，另也布局車用晶片半導體企業，以及相關測試設備和電動車品牌。

至於今天掛牌的富邦未來車(00895)，追蹤指數為「MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數」，該指數投資重點的主題關鍵字，聚焦在電池、車輛自動化、電動車、智能移動及共享運輸新經濟模式等，電池包含電化學能源儲存技術、與生產電池製造用金屬之礦業公司；車輛自動化包含自駕車與其相關聯科技；電動車亦包含了電動車零組件與研發；智能移動指的是更具效率的新交通運輸方式、車隊管理；共享運輸新經濟模式包含像共享汽車、共享出行等。