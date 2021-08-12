歐盟藥品管理局將調查，部分民眾接種mRNA疫苗後，出現多形性紅斑、腎絲球腎炎、以及腎病症候群三種副作用，消息傳出後，莫德納、BioNTech周三（11日）股價狂瀉15%左右，累計兩個交易日暴跌20%。

路透社報導，歐洲藥品管理局（EMA）周三發布疫苗安全性報告，正在研究輝瑞及莫德納mRNA疫苗的最新副作用，分別為多形性紅斑（Erythema multiforme）、腎絲球腎炎（Glomerulonephritis）及腎病症候群（Nephrotic syndrome）。其中多形性紅斑為皮膚過敏反應，腎病症候群則是大量血漿蛋白流失至尿液的腎臟疾病。

對於mRNA疫苗引發新的相關症狀，EMA要求輝瑞及莫德納提供更多參考數據，但兩家公司均未做任何回應。

受到利空消息重創，莫德納股價11日暴跌15.64%、收在385.33美元，BioNTech也重挫13.76%、收在359.19美元，兩家公司近兩個交易日跌幅約20%左右。輝瑞則下跌3.9%、收在46.31美元。

據EMA統計到7月29日，歐盟地區接種莫德納已超過4350萬，輝瑞／BNT疫苗則施打超過3.3億劑。