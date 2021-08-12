昨天在日本職棒火腿隊發生了大事件，野手中田翔傳出對隊友施暴，接著他遭到停賽處分，此事件也引起軒然大波，外界也紛紛在猜測這位受害隊友是誰，而答案今天揭曉了，原來是27歲的投手井口和朋，據日本媒體報導他還被中田翔打到腦震盪。

據報導中田翔與井口和朋其實關係不錯，只是因為中田翔平常個性喜歡開玩笑、捉弄學弟，可能是玩笑「開過頭」才會誤傷井口和朋，而若腦震盪真的屬實，那這玩笑或許有點開太大了，此事據傳是發生在8月4日賽前練球的時候。

本季中田翔表現不佳，也傳出品行成一大問題，曾不只一次在賽後暴怒，反而學弟井口和朋表現不錯，至今出賽19場自責分率僅1.76，是火腿相當重要的投手，原本他在4天後要登板投球，但目前是否因傷勢取消還不得而知。

中田翔今年32歲，司職一壘手，2020年賽季打擊率.239，440打數揮出105支安打、31發全壘打，他從2008年就一直效力火腿至今，曾代表日本參加2013和2017年的美國世界棒球經典賽，2015年也來台參加世界棒球12強比賽，三項賽事日本都拿下第三。

井口和朋今年27歲，從2016年開始加入火腿，生涯至今拿下3勝3敗，有20次中繼和2救援，一共投出105次三振和41次保送，自責分率是3.53，2015年於光州世大運拿下金牌，是他目前為止國際賽最亮眼的成績。