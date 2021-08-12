行政院長蘇貞昌今日於臉書發文表示，政府自購的52萬多劑AZ疫苗，今天中午將從泰國起飛，預計下午三點多抵達台灣，加上此批疫苗，台灣取得的疫苗將超過1000萬劑。

蘇貞昌指出，在全球疫情急遽升溫、各國疫苗短缺之際，台灣能夠短時間內獲得1000萬劑疫苗，還能在三個月內將疫苗覆蓋率從1％提升到38％、將日確診數從500多例降到個位數，要感謝所有防疫人員、外交人員和所有台灣人民的配合，以及友邦的協助。