自購52萬劑AZ來了！蘇貞昌：今下午三點多抵台 10:342021/08/12 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 自購52萬劑AZ來了！蘇貞昌：今下午三點多抵台。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌今日於臉書發文表示，政府自購的52萬多劑AZ疫苗，今天中午將從泰國起飛，預計下午三點多抵達台灣，加上此批疫苗，台灣取得的疫苗將超過1000萬劑。 蘇貞昌指出，在全球疫情急遽升溫、各國疫苗短缺之際，台灣能夠短時間內獲得1000萬劑疫苗，還能在三個月內將疫苗覆蓋率從1％提升到38％、將日確診數從500多例降到個位數，要感謝所有防疫人員、外交人員和所有台灣人民的配合，以及友邦的協助。 高端16日起開放預約 股價逆勢漲逾4％ 張上淳：AZ逾12周打第2劑 沒問題 #疫苗 #蘇貞昌 #52萬 #AZ #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 已打兩劑AZ 我駐德代表：回台再補一劑高端 09:272021/08/12 政治 張少熙堅辭 教長尊重 04:102021/08/12 政治要聞 猝死通報598人 AZ最年輕26歲、莫德納36歲 04:102021/08/12 焦點要聞 李旼快評》冷血陳時中不甩九把刀 09:472021/08/12 快評 國藥疫苗打3劑抗體更強 越南批准使用 04:102021/08/12 焦點新聞 美再贈400萬劑疫苗 周玉蔻爆「是口誤」：指揮中心將澄清 09:022021/08/12 生活 預約系統可自選疫苗 美女發言人轟蔡政府：硬要打腫臉充胖子 08:092021/08/12 政治 醫批「 AZ混打莫德納」政策 不想承受被車撞2次 08:572021/08/12 生活 疫苗缺貨大危機 04:102021/08/12 時論廣場 帛琉泡泡14日重啟 搶位搶疫苗戰開打 04:102021/08/12 焦點要聞 台北＋4 遠百又中鏢 信義店今停業 04:102021/08/12 地方新聞 政治熱門新聞 蔡政府發5倍券 名醫發現一件怪事：怎還有人信？ - 政治 「蔡蘇會」談5倍券後 綠營最新民調曝光 - 政治 24綠委反5倍券 蘇貞昌為何硬幹？郭正亮爆內幕 - 政治 高端即將來了 美女發言人批政府沒說清一事：真的很荒謬 - 政治 5倍券要來了 6都最新加碼政策一次看 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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