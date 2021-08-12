廣東省廣州市今年5至6月爆發本土疫情，波及佛山等市。廣東省紀委監察委員會網站今（12日）通報稱，廣州市20名官員幹部因抗疫不力被問責，其中廣州市衛健委主任黃光烈遭免職。

通報稱，在此次疫情發生和處置過程中，顯現出廣州市在常態化疫情防控工作部分環節薄弱，一些黨員領導幹部存在履職不力、失職問題。經省委批准，廣東省紀委監委、廣州市紀委監委疫情防控問責聯合調查組經深入調查，在釐清事實和責任的基礎上，對多名官員幹部嚴肅問責。

被問責官員當中，廣州市委常委、常務副市長陳志英，市人民政府黨組成員、副市長黎明，分別被給予誡勉處理和黨內警告、政務記過處分。多名衛生官員，包括市衛健委副主任胡文魁、市衛健委醫政醫管處處長夏海暉、市急救醫療指揮中心主任李雙明、市疾控中心主任楊智聰等人，分別被給予黨內警告、政務記過等處分。另最先爆疫的荔灣區亦有多名官員幹部被給予撤銷黨務和政務等處分，廣州市衛健委主任黃光烈則遭免職。