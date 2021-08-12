九把刀岳母打AZ後猝逝，讓許多準備接種疫苗的民眾擔憂，打完疫苗該注意什麼？對此，家醫科醫師許書華發文分享，打完疫苗後在不同時間點該注意什麼，並提醒民眾，接種後常出現發燒、疲倦、噁心、頭痛、肌肉痠痛、關節痛、打寒顫7大症狀，如果在3天後未改善，甚至狀況加劇，那就要盡速就醫。

許書華昨在臉書發文表示，九把刀岳母打AZ後猝逝，不少民眾也好奇接種完疫苗後，出現怎麼樣的狀況就應該要有所警覺、盡快就醫。對此，她整理出打完疫苗之後，不同時間點須要特別注意的事項。

九把刀岳母打疫苗4天後猝逝，讓許多準備接種疫苗的民眾擔憂，對此，許書華分享，打完疫苗後在不同的時間點該注意什麼。（圖／翻攝自許書華醫師 陪妳寫日記）

許書華說，無論是打AZ還是mRNA疫苗，接種後30分鐘最嚴重的不良反應是過敏性休克，如果出現呼吸困難、血壓下降、嘔吐、舌咽腫脹或皮膚疹等症狀，就要有警覺並求救；打完疫苗常出現發燒、疲倦、噁心、頭痛、肌肉痠痛、關節痛、打寒顫症狀，多會在3天內好轉，如果沒有或是症狀加劇，建議立刻就醫。

許書華也說，接種BNT或莫德納疫苗7至8天後，恐會出現新冠手臂的症狀，可以透過冰敷、服用抗組織胺、消炎止痛藥的來改善；另外，打完AZ疫苗4至28天最嚴重的不良反應是血栓，要注意症的症狀包括呼吸急促、胸痛、持續腹痛、下肢腫脹疼痛、持續頭痛或複視、注射部位以外出現血點與瘀青，一旦有這些症狀須盡速就醫。

許書華補充說，一般在打第二劑mRNA疫苗後的3至14天，最重大的不良反應是心肌炎，要注意是否出現胸痛、喘、心跳快的症狀，則要立刻就醫。