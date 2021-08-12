1名台灣籍男子坦承在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間自美國政府設計用來協助小型企業的紓困計畫詐領款項，今天遭聯邦法院判處6年有期徒刑。

美聯社報導，25歲的鄭勝文（Sheng-Wen Cheng，音譯）因多重欺詐，包括疫情爆發前犯下的罪行，遭曼哈頓（Manhattan）聯邦法院法官奈森（Alison J. Nathan）判刑入獄。

住在曼哈頓的鄭勝文，4月認罪犯下詐欺美國聯邦政府重罪，也認了銀行、證券和電信詐欺指控。

當局指出，鄭勝文當時申請超過700萬美元的小型企業紓困補助，謊稱他有200多名員工、月付薪資達150 萬美元，但他的公司實際員工未超過14人。檢方表示，他從紓困計畫獲得近300萬美元，並將100多萬美元匯出美國。

檢方指出，鄭勝文獲得紓困補助後，花費數十萬美元購買1支18克拉的勞力士（Rolex）金錶、1輛賓士轎車，並為豪華租賃的公寓添購家具和支付房租。

鄭勝文的委任律師團要求法官開恩，要求刑期不要超過2年，說當初以學生簽證入美到賓州州立大學（Pennsylvania State University）就讀的鄭勝文，兒時經歷過受虐等不幸遭遇。

律師團寫說：「賈斯汀（Justin，指鄭勝文）極為後悔。」律師團還說，鄭勝文已同意在服完刑後遣返回台。

在給法官的信函中，鄭勝文稱他注意到社會上充滿仇恨，對亞裔美國人尤其如此。他說，在遭逮捕入獄後1年，他得了個稱號叫「中國病毒」（China Virus）。

即使如此，他仍說：「這段監禁期對我而言是很重要的調整。我終於能面對真實的自我。這雖然痛苦，卻是很重要的過程。」