中國駐美國大使館網站12日發布《駐美國使館發言人就美方涉台言論答記者問》，駁斥美方稱支持立陶宛發展與台灣關係。

中國外交部為抗議立陶宛與台灣互設代表處一事，召回駐立陶宛大使，並要求立政府召回駐華大使，強調一個中國原則含義不容歪曲。

美國國務院發言人普萊斯10日在推特上表示，美方支持立陶宛等歐洲盟友發展與台灣關係，對中國召回駐立陶宛大使並要求立政府召回駐中大使予以譴責一事。

發言人回應美國國務院指出，立陶宛政府允許台灣當局以「台灣」名義設立「代表處」，同台灣當局發展官方實質關係，公然違背中立兩國建交公報精神，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重違反國際社會公認的一個中國原則，中方作為主權國家，有權也應當做出正當合理的反應。美方無權指手畫腳，也沒有資格說三道四。中方敦促美方切實遵守中美三個聯合公報，恪守一個中國原則，維護中美關係的政治基礎。

發言人強調，對於任何膽敢挑戰中國國家主權和領土完整的國家，14億多中國人民絕不答應。台獨是死路一條，任何支持台獨、分裂中國的圖謀也絕不會得逞。