CNN和NBC等外媒報導，知情人士透露美國食藥管理局（FDA）料將在接下來48小時內，授權為一些免疫功能低下的人注射新冠疫苗加強劑，也就是補打第三劑的輝瑞和莫德納疫苗。

消息人士表示FDA也可能延後公告，但目前是這樣。

FDA發言人回應該報導表示，FDA正在密切監測相關數據，對免疫功能低下患者額外施打一劑經批准的新冠疫苗，這樣的研究結果已經出爐。FDA與疾病管制和預防中心（CDC）正在評估有關這個問題的潛在選擇，並將在近期內公布相關資訊。

除了現有的授權之外，美國FDA必須授權這些疫苗投入新用途。

目前美國有輝瑞、莫德納和嬌生三種新冠疫苖獲得FDA緊急使用授權。據了解，FDA可能即將批准輝瑞疫苗的完全使用授權。疫苖一旦獲得「完全授權」，就不再需要透過政府才能取得。

根據CDC周一發布的議程，CDC的疫苗諮詢專家將於本周五開會討論新冠疫苗加強劑，以及免疫功能低下患者追加疫苖等議題。

根據約翰霍普金斯大學最近所做的一項研究，與已經接種疫苗的一般人相比，已接種疫苗的免疫功能低下患者染疫住院或死亡的可能性高出485倍。

根據CDC估算，美國大約有900萬人因患有疾病或服用藥物而導致免疫功能低下。此外，外媒報導，拜登政府料將在9月為「所有」已接種疫苗的美國人提出施打新冠疫苖加強劑的策略。