京城(2524)今日舉行股東會，董事長蔡天贊表示，雖然房地合一2.0已在7月1日上路，但今年下半的房市目前看起來還是相當穩定。最近因看好台南發展，在台南已取得不少土地，仁德取得的1.6萬多坪乙種工業土地，是看好大台南科技廠的廠辦需求，將開發智慧科技園區，這在中北部已有多處成功個案，南台灣尚鮮有這類個案推出，這是京城推出智慧科技廠辦的第一案，而台南建案是未來幾年京城發展的重心，及營收非常重要的來源。

110年高雄市第一季土地及房屋的移轉筆數及棟數各成長了26.79%、20.11%，在政府疫情及打房的背景下，這成長數字頗令人意外。蔡天贊表示，而建商在營建成本愈來愈難控制的情形下，多個預售個案喊出封盤，等成屋再銷售，可以看出房地產市場仍熱絡，但也因成本因素，讓預售個案的數量變少。

109年初爆發新冠肺炎，由於台灣的防疫措施作得不錯，讓台灣可以在這波災情中，經濟活動不致受到大影響。京城指出，從109年土地標售情形就可以知道新冠肺炎疫情對房地產市場影響不大，大家對未來市場的信心仍高。

京城建設109年度營業收入淨額新台幣86億6784萬元，創公司歷史新高，成長了44%，淨利新台幣16億8489萬2千元，EPS4.48元。