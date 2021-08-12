中鋼(2002)預計明(13)日開出9月單月內銷盤價，隨著歐美鋼價高漲，以及中國大陸加大限制鋼品出口力道等利多的支撐，市場預期中鋼9月盤價有機會轉開平高盤，為第四季旺季暖身。

目前原料面的鐵礦等經短期震盪逐漸回穩，煤價續攀高，原料面仍在相對高檔。大陸寶鋼9月則為連續第三個月平盤，撐價的意味濃厚，又有歐美高鋼價，加上俄羅斯以及中國加大限制鋼品出口力道等利多的支撐，中鋼在7、8月均開平盤後，業界期望中鋼9月開出平高盤，以提振市場信心。

中鋼第二季月盤分別調漲1.7%、8%、8.1%，鋼價屢創新高，但仍低於國際行情，還有上調空間，7月因遇國內爆發疫情改開平盤，終結連12漲，8月續開平盤。

第三季為傳統淡季，加上東南亞疫情嚴峻，影響下游外銷接單，使得目前鋼市短期遭遇亂流，國內流通市場已整理一段時間，但因中國加大限制出口力道，造成市場預期供給吃緊，中鋼若開平高盤，可望進一步穩定市場氣氛。

中鋼上半年獲利佳，中鴻(2014)、燁輝(2023)、盛餘(2029)等上半年也都交出好成績，且7月營收也都同步續攀高，中鋼本周股價穩定步揚，鋼鐵股表現穩健，相對台股抗跌。