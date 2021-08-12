網路知名的「小蔡電器」網站主要販售各類家用電器，以「免比價最低價」口號吸引消費者。台中市政府法制局接獲多起民眾投訴，在「小蔡電器」網站訂購電器，於商品送達前就取消訂單；但申請退款時，竟遭業者扣取「處理作業費1000元」；法制局消保官表示，業者收取作業費行為，曾經過法院判決認定違反消保法，業者應全額退款。

法制局表示，自108年至110年7月31日止，小蔡電器全國的消費爭議案件約150餘件，其中49件是由台中市政府受理。案件處理過程中，小蔡電器態度消極，且拒絕出席市府召開的協商或調解會議，嚴重影響消費者權益；因此發布消費警訊，提醒消費者特別注意。

法制局指出，消費者下單後，不論消費者是「到貨前」退訂，或「到貨後7日內」退貨，申請退款時，遭業者片面以各種名目扣款，包括：1000元處理作業費或冷氣安裝場勘費、1000-2000元運費等，衍生許多消費爭議。

主任消保官何怡萱說，業者以網路方式行銷商品，消費者於未能檢視商品的情況下與業者訂約購物，屬消保法規定的通訊交易。依消保法第19條規定，消費者均得於7日猶豫期內，無條件解約退貨，無須負擔任何費用及退貨運費。（但若有行政院所定合理例外情事者，不在此限）

何怡萱指出，「小蔡電器」聲稱可向消費者收取退貨作業費，主要理由是因其官網有記載「本公司受理訂購即提供線上服務，如需退款皆須負擔每件商品轉倉及運費1000元起。」、「商品接單後，如欲換款、取消，本公司視情況酌收5-10％商品移轉費用及運費。」等條款。

何怡萱強調，事實上，法院已判決認定業者官網片面訂定的該條款「無效」，業者依法不得收取解約退貨作業費。對此，法制局已彙整相關資料移請目的事業主管機關進行調查，要求業者盡速改善退貨政策，以符合消保法規定。