指揮中心已開放國產高端疫苗線上登記，總統蔡英文也在臉書表示，她已完成疫苗意願登記，但國民黨台北市議員王鴻薇直言，到底有多少民進黨立委登記高端呢？

王鴻薇今（12日）在臉書發文表示，經過網路、臉書、新聞以及親自致電各立委電辦公室了解，民進黨62席立委中，目前有表態登記高端的僅有12人，至少有5人已經施打第一劑AZ，看來綠委諸公對於高端疫苗目前還觀望的多。未表態名單中有柯建銘、范雲、吳思瑤等立委，親綠立委像是林昶佐早就打了AZ，陳柏惟也還沒表態。

公開表態施打高端的民進黨立委。（圖片摘自王鴻薇臉書）

王鴻薇稱，當然有可能只是這些委員都是尚未表態而已，畢竟跟著政府吹捧高端的委員，如果都不登記打高端，對不起只能打高端的民眾，也對不起早已宣布登記高端的蔡英文。身為民進黨立委，這種不忠不義的事情千萬做不得，她也在這邊號召各位朋友，「踴躍致電去問一下你的立委，到底他打的是什麼疫苗」？

國產高端疫苗將在8月16日開始預約接種，蔡英文11日在臉書表示，「我也會去！」並提醒有意接種高端疫苗的民眾留意時程，「國際疫情嚴峻，我們不能輕忽防疫措施，更必須持續增加台灣社會集體的防護力」。