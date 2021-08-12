美國總統拜登11日（周三）呼籲石油輸出國家組織（OPEC）和盟友提高石油產量，以對抗節節攀升的汽油價格，避免造成全球經濟復甦威脅。

白宮期盼全球石油生產商增加供應量，協助產業和消費者降低石油成本。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）點名沙烏地阿拉伯在內等產油大國，表示「在全球復甦的關鍵時刻，這樣的產量根本是不夠的」。

拜登周三稍晚也向記者表示，隨著全球經濟復甦，OPEC應該扭轉疫情期間的減產策略，才能讓消費者取得較低的油價。