人民幣兌美元中間價12日報6.4754，較11日的6.4831，升77個基點，漲幅為0.12％。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，12日在公開市場進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2.2％。

這是進入8月後，連續第9日規模均定在百億。據此計算，單日完全對沖當日到期量。據路透統計，本周公開市場逆回購到期總量為500億元，均勻分布在5個工作日。