人民幣中間價升77個基點 人行連9日百億逆回購 10:412021/08/12 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價12日報6.4754，較11日的6.4831，升77個基點，漲幅為0.12％。 香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，12日在公開市場進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2.2％。 這是進入8月後，連續第9日規模均定在百億。據此計算，單日完全對沖當日到期量。據路透統計，本周公開市場逆回購到期總量為500億元，均勻分布在5個工作日。 品質看得見 松桐匯成屋銷售買氣夯 陸港觀盤－短期通膨壓力 投資眼光可放遠 #基點 #百億 #逆回購 #公開市場 #人民幣中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 關窗閉戶、熄燈禁聲、路無人車 鹿港送肉粽 07:002021/08/12 搜奇 大陸本土疫情頻發 揚州台企啟動遠距上班 陳時中：台商入境維持既有規定 04:102021/08/12 焦點新聞 3億人民幣加碼光阻劑投資 華為 擴大半導體布局 04:102021/08/12 全球財經 Delta全球亂竄 疫苗廠股價飆 04:102021/08/12 全球財經 誆賣碳權 坑百人詐1.6億 04:102021/08/12 社會新聞 外資挺電金 季線收復有望 04:102021/08/12 財經要聞 帛琉泡泡確定重啟 綠營自家人「逆時中」批：5＋9恐淪防疫破口 07:422021/08/12 政治 恐嚇股東圖謀５千萬 惡質建商收押 04:102021/08/12 地方新聞 蔡壁如「逆昌」主張2管道排富發現金：不能放棄千百個紓困孤兒 10:052021/08/12 政治 《鋼鐵股》久陽H1獲利轉盈 決辦私募 08:032021/08/12 財經 連假客運優惠沒了 業者批政策矛盾 04:102021/08/12 生活新聞 財經熱門新聞 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 航運爆史上最大危機 全球350艘貨輪卡港口 航商竟下海做這事 - 財經 26家賺逾一股本 大勝去年 - 財經要聞 - 工商時報 元大金爆量重摔7％ 網友：海運仔的逆襲阿 - 財經 長榮航美國線運價 調漲25％ - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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