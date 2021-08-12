證交易13日審議宜新實業上市案 10:412021/08/12 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所將於明（13）日召開有價證券上市審議委員會，將審議宜新實業（4440）申請股票上市案。 宜新實業公司負責人為邱倉沛，公司實收資本額6億元，主要產品為機能彈性紗製造與銷售；109年稅前純益1.48億元，今（110）年第一季為8192萬元，每股稅後盈餘（EPS）各為109年2.85元，110年第一季1.55元。 《證交所》宜新實業上市案明日審議 礦石稅卡關 花縣府盼議會同意審查 #宜新實業 #日審議 #上市案 #證交所 #將於 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《興櫃股》台灣精銳H1賺逾半個股本 下半年申請上市 09:282021/08/12 財經 《傳產》北台灣危老推案量 今年有望突破900億元 11:442021/08/12 財經 聯發科5G天璣系列添兩新兵 第三季上市 04:102021/08/12 財經要聞 三星新品上市 摺疊手機回歸主流市場 04:102021/08/12 時尚消費 《興櫃股》八方雲集H1每股賺4.71元 擬配息2.5元 07:462021/08/12 財經 《其他股》中租旗下合迪 完成60億元聯貸案 12:182021/08/12 財經 南投縣議員游宏達解職 新住民史雪燕遞補 12:522021/08/12 政治 新北果菜市場陷瓶頸 10年願景拚轉型 04:102021/08/12 地方新聞 彰化環團到場抗議 縣府稱程序透明 04:102021/08/12 地方新聞 台股量縮測底 成交值恐僅3000億元 創5個月來新低 11:502021/08/12 財經 2款新折疊手機三星預告「價格很甜」目標銷量看齊Galaxy Note 12:212021/08/12 科技 財經熱門新聞 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 航運爆史上最大危機 全球350艘貨輪卡港口 航商竟下海做這事 - 財經 26家賺逾一股本 大勝去年 - 財經要聞 - 工商時報 元大金爆量重摔7％ 網友：海運仔的逆襲阿 - 財經 長榮航美國線運價 調漲25％ - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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