證交所將於明（13）日召開有價證券上市審議委員會，將審議宜新實業（4440）申請股票上市案。

宜新實業公司負責人為邱倉沛，公司實收資本額6億元，主要產品為機能彈性紗製造與銷售；109年稅前純益1.48億元，今（110）年第一季為8192萬元，每股稅後盈餘（EPS）各為109年2.85元，110年第一季1.55元。