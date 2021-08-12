韓特上脫口秀節目

繼上次的地獄筆電事件後，美國總統拜登的次子韓特（Hunter Biden）坦承，他2018年在賭城拉斯維加斯飯店吸毒過量，快要不省人事時，俄羅斯毒販偷走了另一台筆電。

據《每日郵報》（Daily Mail）11日報導，曝光的錄影顯示，韓特2019年在和裸體妓女拍攝性愛片後說，他認為有另一台筆電被俄羅斯毒販偷走，而對方想要勒索他。韓特告訴對方，那台被偷的筆電裡也存滿了性愛錄影。「他們有我幹這檔事的錄影，」他說，「妳知道吧，他們有我進行瘋狂性愛的錄影。」此外，韓特並在影片中坦承，在賭城期間，他遊走於各頂層豪華套房之間，有時一晚就花1萬美元（近28萬台幣）。

這樣一來，意味韓特共有3台筆電離身。第一台留在德拉瓦州的電腦修理店，第二台被聯邦幹員扣留，而每台筆電裡都很可能有和拜登相關的敏感資訊，以及韓特令人臉紅的畫面，影片與通訊紀錄。

#DailyMail: 'Russians have videos of me doing crazy f***ing sex!' #HunterBiden is seen in unearthed footage telling a prostitute that Russian drug dealers stole ANOTHER of his laptops for blackmail while he was close to overdosing in a Vegas hotel room.https://t.co/QlUh5DxZln — Trish Regan (@trish_regan) August 11 2021

韓特向交易的妓女說，第3台筆電是他在賭城和俄羅斯毒販舉行狂歡派對後，被對方拿走。影片顯示，妓女問韓特，他擔不擔心，那些俄羅斯人會勒索他。而他回答，就某些方面來說，他是擔心。韓特以幾乎聽不到的聲音說，「我爸在選總統」。

而韓特的說法令人更加懷疑，他可能被視為拜登的罩門，而成為外國情報幹員鎖定的目標。兩年前，他把待修的Macbook Pro筆電留在德拉瓦州電腦店裡，結果內部資料外洩，顯示涉及貪瀆和非法活動的證據。

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