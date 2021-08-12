「澳門賭王」何鴻燊4房兒子何猷君2年前閃娶大他6歲的大陸超模奚夢瑤，同年生下賭王千億金孫，今年5月，奚夢瑤報喜承認懷了第2胎，將晉升一家四口。昨(11日)奚夢瑤卻突然抱怨半夜被老公攻擊，原來是何猷君睡到夢遊竟咬了太太的手，奚夢瑤還氣虧：「你是禰豆子嗎？」

何猷君2年前包下家中旗下商場，向奚夢瑤盛大求婚，兩人後來在同年登記結婚並生下一兒，而當時何猷君母親梁安琪便透露期待小倆口再接再厲，今年3月有路人目擊奚夢瑤打扮寬鬆、走路護肚，疑似有了第二胎，5月奚夢瑤發文承認二度當媽，笑說：「以後母親節就可以收2束康乃馨啦」，而何猷君則打趣哀號自己家中地位又要下降。

奚夢瑤曬跟老公聊天截圖。（圖／翻攝自Ming奚夢瑤微博）

昨晚奚夢瑤直說：「深夜被熟睡的人抓著手腕咬了一口，就挺突然的」，並曬出和老公對話紀錄，圖中何猷君問昨晚是怎麼咬到奚夢瑤？她無奈說：「你！用手抓住我的手腕，送到你嘴裡，大哥！你是禰豆子嗎？」而何猷君則表示完全沒印象，並反問睡夢中怎麼可能知道她手放哪裡，奚夢瑤又吐槽：「床就這麼點大！我怎麼知道你怎麼找到的啊！」

何猷君認錯道歉。（圖／翻攝自何猷君MarioHo微博）

奚夢瑤更進一步曬出被老公「家暴」後咬痕照片，何猷君又問：「妳是怎麼被咬還能繼續睡的？」奚夢瑤說：「那我起來打你嗎？」何猷君堅稱自己是在夢裡保護太太咬壞人，之後又示弱回應老婆發文：「再有下次就直接打醒我吧」，網友虧：「她不捨得吵醒你，是真愛啊」、「小明以後睡覺記得帶護腕」，而也有網友發現，奚夢瑤微信給何猷君的暱稱為「一家之豬」，直說：「小明給酋長的備註好可愛哈哈」。