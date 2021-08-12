37歲「最美博士」許藍方日前遭爆與醫師人夫搞不倫，還傳性感照給對方，該男醫已承認此事，坦承和許藍方至少上摩鐵三次，但許藍方三度發聲明撇清。消息傳到大陸，陸網幾乎一面倒挺許藍方，相信博士的為人。

許藍方因被《鏡週刊》公開介入他人婚姻而掀起軒然大波，劈腿的對象是20年前認識的已婚學長。該醫師人夫昨（11日）在臉書發文認去年九月到十一月外遇許藍方，身為丈夫和父親卻沒保護好家庭，反讓妻子痛苦不堪，要跟家人說聲抱歉，「對不起，我錯了，讓你們失望了」。他也否認許藍方聲稱自己憂鬱症接受諮商及糾纏，強調任何不實指控將交予司法處理。

正宮也透過《鏡週刊》委任律師發聲明，表示手上握有許藍方與丈夫的對話和私密照片等證據，內容都非常完整，根據《ETtoday星光雲》報導，外遇證據包括許藍方洗完澡的上空照、自拍清涼照及穿性感蕾絲睡衣露大半酥胸的私照，醫師人夫也向老婆坦承與許藍方至少上摩鐵3次，刷卡紀錄、發票等都留著，相關證物已交付律師，希望透過司法還原真相。

許藍方11日在臉書三度發聲明，澄清醫師夫婦對自己聯合的指控，「在O太太提告後這段時間，O先生聲稱一時迷途，實際上直到上個月7/22，仍持續更換電話及通訊軟體和名稱傳遞訊息，而另一方卻同時提告，以下附上真實截圖。」她強調醫師所說上摩鐵之事絕非本人，居心叵測，針對所有不實指控所造成的名譽損害，將提告並追究對方誹謗名譽等法律責任。

許藍方爆不倫傳到陸網，獲得當地網友大力支持，幾乎一面倒地留言：「實踐出真知，就算是真的我也會站在博士這邊」、「相信許博士，快從井裡逃出來吧」、「人紅是非多吧」、「支持博士」等，反觀醫師人夫的臉書被上百名網友灌爆，痛批他傷害兩個女人、沒擔當、偷吃完翻臉不認人等，一則比一則難聽。