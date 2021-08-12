行政院規畫推出「振興5倍券」，刺激內需消費。業者業期待有效提振買氣，圖為民眾排隊登錄實聯制進入賣場購物。（資料照/王英豪攝）

本土疫情嚴重衝擊民生經濟，行政院研擬發放振興5倍券，但有民進黨立委反對，而在野黨也認為該普發現金，行政院長蘇貞昌則表示，5倍券也就是等於現金，必須限期使用，才不會被存起來。國民黨立委鄭麗文昨(11日)在臉書批，5倍券既不能找零、也不能繳稅、繳水電費，怎麼可以說等同現金？「別再把人民當傻瓜」。

蘇貞昌日前說明，因為受疫情衝擊，今年特別多內需產業受到影響，特別發現金紓困，而進一步現在要振興，接著振興就是發給民眾限期使用的5倍券，這是從去年的3倍券的成績後更精進，也就是等於現金，必須限期使用，才不會被存起來，同時地方政府、業界都會加碼、加倍使用，這就是發振興券的好處。

鄭麗文指出，現在不僅受僱員工人數減少，薪資也受創，內需市場一片蕭條，國人生活苦不堪言，然而從疫苗到紓困，蔡政府永遠將政治利益擺在百姓之前，行政院拒絕普發現金，堅持多花20幾億印5倍券，再次累翻基層郵局人員，大批民眾排隊更有可能造成疫情破口，因為去年3倍券高達9成民眾都領實體券。

鄭麗文進一步說，為了振興券政策，行政院還不停宣傳「去年3倍券效益上看千億」，近日卻直接遭審計部決算報告打臉，蔡政府毫無客觀資料佐證的大內宣，難道不算散佈假消息嗎？行政院不用檢討也不用說明？「蔡政府已經繞了一大圈買疫苗，難道連紓困都還要再用花式紓困嗎？百姓需要最快速直接的現金紓困，蔡政府為什麼就是聽不進人民的聲音？」