男星黃少祺演過多部八點檔，以電視劇《飛龍在天》打開知名度，並接連在《神機妙算劉伯溫》、《家和萬事興》、《天之驕女》等戲有精湛演出，是觀眾的熟面孔，同時，黃少祺還是著名的凍齡男神，50歲的他保養有術，不只臉上沒有歲月痕跡，黃少祺還擁有結實八塊肌，甚至黃少祺曬出12年前舊照，凍齡模樣更是讓網直呼根本分不出來。

模特兒出身的黃少祺天生麗質，他不只凍齡又有結實身材，而黃少祺今（12日）早則曬出12年前舊照，黃少祺透露，一早7點多收到粉絲傳給他的舊照「還在睡覺的我睡眼惺忪的想說幹嘛把我的廣告相片轉成彩色的給我看...放下手機繼續睡...想想不太對，我沒戴項鍊啊？這什麼相片啊？仔細一看，哇，2009年時拍攝的，12年前了，我的歲月...我的人生」。

照片中，2009年的黃少祺和現在完全沒差，他的顏值和身材依舊結實，看不出已過了12年，黃少祺的凍齡功夫驚人，也讓他期待說：「下個12年會變成什麼樣子？」其實，黃少祺也透露自己是「#努力堅持永不懈怠 #把努力當成習慣就成自律了」。

黃少祺凍齡照也引發網留言讚：「更有型男的味道啊！看不出來年齡喔！」、「外表依然凍齡 多了一份成熟穩重的氣質」、「太扯了！12年前跟12年後，根本就沒什麼變化！」、「少祺哥真的 越看越帥～歲月沒在你身上留下任何痕跡」。