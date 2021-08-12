居廣居本月7日和14日連續兩個周末舉辦「隱居鄉野的藝術家－黃矮」、「陳家古厝與黃矮的相遇」的社造講座與體驗活動。(台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真)

台南市六甲區古宅「居廣居」整修後由後人組成陳天賜文化協會，每周三舉辦音樂活動，古宅也開放參觀，近來更通過文化局「優雅老趣 花甲共好」2年期社區營造計畫，活動更精彩多元，8月起邀請彩繪居廣居的大師－黃矮的後人黃厚銘設計師，來主講這段百年情誼的壁畫故事。

今年文化局通過陳天賜文化協會所提「優雅老趣 花甲共好」2年期社區營造計畫，8月起邀請彩繪居廣居的大師－黃矮的後人黃厚銘設計師，來主講這段百年情誼的壁畫故事。

「居廣居」是六甲瓦窯商人陳分公於西元1928年送給兒子陳天賜的結婚新房，並延攬到當時知名民宅彩繪師黃矮師徒彩繪。黃矮擅長花卉、禽鳥、風景，在居廣居的彩繪作品中，還可以看到火車、飛機、輪船、紙鈔，顯現當年流行的畫風。

屋主陳天賜曾是六甲公學校校長，陳家人也多於教育界任職，隨著時間流逝，古厝因長期無人居住多半毀損；2014年陳家自籌1350萬元，請來黃毅誠建築師協助設計規畫，以古蹟修復方式進行整修。

巧合的是，黃矮的曾孫黃厚銘多年來按文獻資料查訪曾祖父作品，然多處的畫作幾乎都已褪色毀壞，直到去年得知陳家古厝斥資維修，登門拜訪後見牆上畫作正是黃矮所作，兩家人都非常感動珍惜這段情誼，於年初出動兩家人盛大舉辦過音樂會與繪畫展，傳為佳話。

居廣居本月7日和14日連續兩個周末舉辦「隱居鄉野的藝術家－黃矮」、「陳家古厝與黃矮的相遇」的社造講座與體驗活動，期讓更多人認識六甲老屋之美，聽聽「古厝壁畫故事」。

上周黃厚銘即先以曾祖父黃矮為主軸，從百年前其生平故事、說到百年手稿的發現與修復；黃厚銘在疫情期間，臨摹曾祖父手稿，改繪成防疫創意八仙彩，還自掏腰包印成實品，在網路上引發一股狂搜風。學員們現場也臨摩大師百年手稿中的白鶴、老鷹、蝙蝠。

「優雅老趣 花甲共好」社造計畫後續還將安排許多精彩有趣的活動，非常歡迎大家一起來到六甲「居廣居」，走入社區，一起共享六甲的歷史和美好。