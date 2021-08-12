美國之音報導，加拿大政府當地時間周三譴責中國，虐待兩名被拘押的加拿大公民。加拿大再過幾天將舉行選舉，反對黨預計會指責政府對中國軟弱。

遼寧省丹東市中級人民法院11日對加拿大籍被告人邁克爾·斯帕弗為境外刺探、非法提供國家秘密一案公開宣判，認定邁克爾·斯帕弗犯為境外刺探、非法提供國家秘密罪，判處有期徒刑11年，並處沒收個人財產人民幣5萬元，驅逐出境。

加拿大外長加諾（Marc Garneau）抨擊中國，在「假裝騙局的審判」之後進行了完全不公正的判決，「這個判決不會削弱我們爭取立即釋放斯帕弗和康明凱（Michael Kovrig）的決心。這已經持續很久了。」

加諾說，加拿大依然在與美國和中國進行緊張的談判，爭取釋放斯帕弗和康明凱，但沒有提供詳情。

一位瞭解與美國談判的消息人士透露說，談判完全是為了爭取釋放兩名加拿大人，與孟晚舟的案件沒有任何關係。

消息人士說，加諾星期二與美國國務卿布林肯就斯帕弗和康明凱的情況進行了交談。政府說不會同意用孟晚舟來換這兩名加拿大人，因為不能干預司法進程。

加諾說，加拿大人理解政府正在盡全力爭取兩名加拿大人的獲釋。

2018年12月10日，康明凱和邁克爾分別被大陸當局拘留，並且在2020年6月19日，被大陸以間諜罪起訴。康明凱是國際危機組織（International Crisis Group）的東北亞高級顧問，也是一名前加拿大外交官，他2018年12月在北京遭到國安人員拘留。邁克爾是一名商人，與北韓政權關係密切，曾將外國投資者帶到北韓參加巡迴演出。

大陸政府曾透露針對康明凱指控的詳細資料，指康明凱自2017年以來，經常持普通護照和商務簽證入境，通過大陸境內的關係人，竊取、刺探大陸敏感訊息和情報。而康明凱的重要情報關係人即是邁克爾。邁克爾住在與北韓接壤的遼寧省丹東市，與北韓政權關係密切。