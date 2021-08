【飲用瓶裝水對環境的影響】

一名科學家向大眾警告說:「下次當你從超商結帳一瓶瓶裝水時,請記住此時我們對環境造成的破壞,比你從飲水機倒滿一杯水還要嚴重好幾倍。」根據上月發表在《環境科學》(Science of the Total environment)雜誌上的一項研究闡述到,飲用瓶裝水對環境的影響是自帶杯子飲用自家飲水機的1400倍。

塑膠要花400年以上的時間才會被分解,所以製造出來的塑膠至今大多仍以某種型態存在,被焚化的只占12%,至今已經有83億公噸被製造出來,而且大部分都是最後會變成垃圾的一次性產品,這個數量看起來非常不可思議,但這就是人類要面對的事實,所有被生產、丟棄、燃燒或掩埋的塑膠加總,即使是全世界最早去計算這個數量的那群科學家,也會被今日指數型成長的數字所嚇到。

【每分鐘賣出100萬個寶特瓶】

全球每分鐘就有100萬個寶特瓶被賣掉,2021年更將增加到120萬個,未來十年內,每年將消費5000億個寶特瓶,寶特瓶氾濫所造成的環境災難,嚴重性不亞於氣候變遷。

該研究的主要作者克里斯蒂娜·維蘭紐瓦在接受《衛報》採訪時表示:「嚴格來說,我們從飲用瓶裝水中得到的好處幾乎微乎其微,很明顯,瓶裝水對環境的影響比自來水多很多。」

【寶特瓶消費增加的主因是都市化】

維蘭紐瓦在接受《衛報》採訪時表示:「我認為這項研究有助於減少瓶裝水的消耗,但我們需要更積極的政策來改變這一點,人們之所以相信瓶裝水,是因為廣告商已經做了很好的工作,讓人們相信這是一個好的選擇,所以我們需要另一方面的努力。」

寶特瓶生產專家、歐洲觀察包裝部主任道尼(Rosemary Downey)指出:「全球寶特瓶的主要來源為瓶裝水,中國則是寶特瓶消費成長的最大貢獻者,中國民眾消費的瓶裝水佔全球需求近1/4,要探討全球寶特瓶的銷量,就不能忽視中國的消費力,且中國對寶特瓶的需求仍持續成長。」2015年中國人民從購買684億瓶瓶裝水到2016年增加到738億瓶,寶特瓶消費增加的主要原因是都市化,人們想追求健康的生活,對地下水污染和自來水水質抱持疑慮,造成瓶裝水需求大增,印度和印尼也有相同的現象。

