【旅奇傳媒/編輯部報導】疫情降級，餐廳也陸續開放內用，民眾終於可以外出大快朵頤一番。今年的《台北台中米其林指南 2021》名單，預計將在8月25日於線上公布。在此之前，米其林於率先公布必比登推介名單：名單中台北有58個店家、台中有33個店家獲得必比登推介，共有91家入選。其中19家店家是新入選，6家位於台北、13家位於台中。

必比登推介店家提供在台北、台中地區，「物有所值」的美食。大多是台幣1000元以下的價位，就能吃到有水準的三道菜（不含飲料）。《米其林指南》國際總監 Gwendal Poullennec 指出：「台中與台北蓬勃發展的餐飲圈向來以及其多元繽紛著名。在這裡，美食愛好者可以在優質實惠的店家裡，發掘來自全世界的美味、特色美食與料理專業。今年，儘管面臨困難與挑戰，必比登推介店家仍再次讓我們的評審團隊驚喜！涵蓋了至少 17 種料理種類，包含台北台中共91個店家入選為2021年的名單，再次充分展現了這一點。」

▲2021米其林必比登推介台北入選名單 圖：來源 facebook.com/MichelinGuideTaiwan

連續三年入選為必比登推介餐廳的「天下三絕」麵食館，向來有牛肉麵界的勞斯萊斯的美譽，是牛肉麵迷口耳相傳的私房名店。創辦人吳贊浩用三十餘年烹飪經驗研究累積出來的品牌，由於對料理有著極度的熱情與堅持，在食材選擇與烹飪技巧，投入許多心思，更用給父母家人吃的心意，把每一位客人當作至親般重視，健康也要兼顧美味，讓顧客從食材到用餐環境，充份感受賓至如歸的氛圍。

▲2021米其林必比登推介台北街頭小吃入選名單。 圖：來源 facebook.com/MichelinGuideTaiwan

隱食家隱身於台北中山區巷弄中，以優質食材如手釣客的新鮮漁貨、土鍋現煮冠軍米等，少油少鹽健康烹調；小而雅致的金賞軒提供各式臺菜經典，也有如佐以蒜酥和香菜末的香根牛肉、烹調費時的三杯燜雞等私房料理；位於陽明山的松竹園是屹立30年的老店，以自家飼養的土雞料理聞名，招牌白斬古早雞、檳榔花、川七、紅菜等野菜料理等，都廣受喜愛。

▲2021米其林必比登推介台中入選名單。 圖：來源 facebook.com/MichelinGuideTaiwan

另外三家新入選台北必比登推介的店家，包括由印尼華僑創立的磐石坊，從餐廳布置到經典菜色如巴東牛肉、蜂巢爪哇炸雞、納豆餅等，都讓人感受到濃厚道地的印尼風情；位於大稻埕霞海城隍廟前的湘帝御膳食堂提供麵食，以自家嚴選的藥膳入菜，特別推薦何首烏雞湯；巷子龍家常菜即之前的談話頭餐廳，提供湘菜與江浙菜美食，標榜不勾芡、不使用味精，並以每天採買的新鮮食材烹調，湖南金錢蛋、無錫排骨等，都是推薦菜色。

台中共有13家新入選的必比登推介店家，其中4家是台灣菜。位於台中西區的咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳由排灣族老闆經營，店內主要提供香氣迷人的炭烤菜色，食材則多來自部落耕種或親採野菜；南屯區的羅家古早味提供各式麻油料理，招牌菜是湯底以雞骨與特級胡麻油熬製一天的麻油土雞腿湯；菇神位於香菇盛產地新社，老闆本身經營香菇事業，餐廳以各式菇類入菜，三杯猴頭菇、花菇肉燥飯、原木冬菇土雞雞湯等，都是推薦菜色；醉月樓位於臺中知名景點宮原眼科，提供各式道地台菜，環境華麗、味道細膩。

陳明統爌肉飯、鮮魚鱻與台中肉員三家，則以小吃入選。陳明統爌肉飯經營超過半世紀，以冰糖、甘蔗與秘製滷汁於手工陶土甕滷三小時的爌肉，是不能錯過的美味；鮮魚鱻是30年老店，各式虱目魚料理如魚肚湯、滷魚肚等，是不能錯過的美味；1933 年創立的台中肉員，店內簡單的三款美食：肉圓、魚丸湯與冬粉湯，飄香80餘年。

可口牛肉麵、木公麥面和饕之鄉以麵食新入選必比登推介。位於西屯的可口牛肉麵，特別推薦的是以 30餘種中藥材熬煮湯頭的紅燒半筋半肉牛肉麵；店面雅致的木公麥面提供麵條帶彈性，湯頭醇厚的各式麵點，特別推薦榨菜肉絲麵和排骨麵；饕之鄉從路邊攤起家，小籠包、現點現做的綠豆沙鍋餅、麻辣乾麵、福州乾麵等，都廣受歡迎。

其他入選必比登推介的台中店家，還有提供素食料理的曙光居，人氣菜色是以手工拉麵搭配辣醬與芝麻醬的「非常麵」；西區的好菜裝潢簡約，提供以臺菜為主的料理，但也有融合南洋咖喱、味噌等南洋與和風的菜色。創立超過60年的牛稼莊提供客家料理，店內充滿客家風情，選用臺中在地黃牛，溫體送達，蔥爆骨髓、涼拌肚王是招牌菜色。

《台北台中米其林指南 2021》完整名單，包括星級餐廳，將於8月25日於下午1點30分於《台北台中米其林指南》臉書及《亞洲米其林指南》YouTube 線上揭曉最新名單。

【台北 必比登推介美食名單】

阿城鵝肉 (中山)、阿國切仔麵、四川吳抄手 (大安)、點水樓 (松山)、鼎泰豐 (信義路)、都一處 (信義)、阜杭豆漿、清真中國牛肉麵食館 (大安)、杭州小籠湯包 (大安)、好公道金雞園 (大安)、隱食家、人和園、金賞軒、老山東牛肉家常麵店、賣麵炎仔、茂園、雙月食品 (青島東路)、女娘的店、 My 灶、彭家園、榮榮園、番紅花印度美饌、磐石坊、祥和蔬食 (中正)、湘帝御膳食堂、欣葉小聚 (南港)、松竹園、宋廚菜館、泰姬、巷子龍家常菜、北平陶然亭、天下三絕、醉楓園小館、一甲子餐飲、永康牛肉麵、臭老闆 現蒸臭豆腐、無名推車燒餅、吾旺再季、方家雞肉飯、劉芋仔、豬肝榮仔、阿國滷味、紅燒牛肉麵牛雜湯、陳董藥燉排骨、鍾家原上海生煎包、好朋友涼麵、海友十全排骨、梁記滷味、駱記小炒、御品元冰火湯圓、雄記蔥抓餅、藍家割包、高麗菜飯 原汁排骨湯、大橋頭老牌筒仔米糕、施家鮮肉湯圓、小王煮瓜、昶鴻麵點、源芳刈包

【台中 必比登推介美食名單】

阿坤麵、陳明統爌肉飯、淇里思 (西區)、范記金之園 (中區）、東山棧、鮮魚鱻、富鼎旺(中區)、富狀元豬腳、富貴亭、咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳、曙光居、可口牛肉麵、好菜、陸園、羅家古早味、菇神、京華煙雲、醉月樓、木公麥面、新月梧桐、牛稼莊、上海未名麵點、東方龍、彭城堂、沁園春、三喜食堂、滬舍餘味、馨苑、台客燒肉粥、台中肉員、饕之鄉、溫叨

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